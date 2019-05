Unfälle wegen schneebedeckten Strassen

In Appenzell Ausserrhoden gab es in der Nacht auf Sonntag drei Unfälle, zwei Selbstunfälle, in Teufen und Walzenhausen, und in Heiden gab es einen Zusammenstoss beim Abbiegen. «Alle drei Unfälle sind auf die schneebedeckten Strassen zurückzuführen», sagt Anton Sonderegger, Sprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist zum Teil gross.

Auf der Autobahn A1 bei Oberbüren krachten am Samstagnachmittag zwei Autos und ein Lastwagen zusammen, eine 42-jährige Autolenkerin wurde dabei verletzt.

Vier junge Leute sassen bei Gähwil in einem Auto, das in der Nacht auf Sonntag in ein Bachtobel stürzte. Eine 16-jährige Mitfahrerin und ein 20-Jähriger wurden dabei schwer verletzt. Der 19-jährige Lenker und ein gleichalteriger Mitfahrer konnten sich nach dem Unfall selbst aus dem Auto befreien, auch sie wurden verletzt.

Bei einem weiteren Unfall auf schneebedeckter Strasse wurde in Bernhardzell eine 43-jähriger Autofahrer verletzt. Der Mann hatte morgens um 6.30 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verloren, dieser rutschte die steile Böschung herunter und landete im Bachbett des Giessbachs.

(red.)