Unfall auf A13 bei Andeer

Drei Tage in folge kam es nun zu Staus und Unfällen auf dieser Strecke. Am Sonntag um circa 12:30 Uhr ging eine Meldung ein, dass es aufgrund eines Unfalls im Bereich des Bärenburg-Tunnels zwischen Zillis und Andeer in beide Richtungen staut. Mittlerweile ist die Sperre der A13 wieder aufgehoben.

« In den Unfall waren zwei Autos involviert und es gab mehrere Verletzte», sagt Mediensprecher der Kapo GR, Pascal Vetsch. Es sind mehrere Ambulanzen vor Ort und ein Rega-Helikopter im Einsatz. Wie schwer die Verunfallten verletzt sind, kann man noch nicht sagen.

(red.)