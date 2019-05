Unfall im Rosenbergtunnel führte zu Stau

Auf der Stadtautobahn kommt es wegen eines Unfalls zu Stau. © Screenshot tomtom.com

Wegen eines Auffahrunfalls im Rosenbergtunnel in Richtung St.Margrethen staute es am Montagabend auf der St.Galler Stadtautobahn. Zuvor staute es bereits in der Gegenrichtung wegen eines Pannenfahrzeuges.