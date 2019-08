Unfall im Roveredo-Tunnel – Frau (65) verletzt

Im San Fedele Tunnel in Roverdero kam es zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen. Gemäss ersten Erkenntnissen hat am Dienstag um 10.30 Uhr auf der Autostrasse A 13 in Richtung Süden das Auto eines 52-Jährigen rechten Randstein gestreift. Anschliessend geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrspur, schreibt die Kantonspolizei Graubünden. Dort kollidierte es seitlich-frontal mit einem entgegenkommenden Auto.

Die 65-jährige Lenkerin des entgegenkommenden Autos wurde beim Unfall eingeklemmt und schwer verletzt. Der 52-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Die 65-Jährige wurde per Rega ins Spital geflogen, der 52-Jährige mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Während der Bergungsarbeiten und Tatbestandsaufnahme wurde der Verkehr über die Kantonsstrasse umgeleitet. Die A13 blieb während über vier Stunden gesperrt.

(Kapo GR/red.)