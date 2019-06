Unfall führt zu Stau auf Autobahn A1

Die Unfallstelle war nur über den Pannenstreifen passierbar. © Leserreporterin

Bei der Ausfahrt Wil auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Zürich sind am Dienstagabend zwei Autos ineinander gekracht. Beide Autobahnspuren wurden gesperrt, was einen grösseren Stau zur Folge hatte.