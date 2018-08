Unfall mit vier Autos

Ein 29-jähriger Deutscher fuhr vom San Bernardino über die A13 in Richtung Thusis. Gleichzeitig fuhr ein 18-jähriger Deutscher in die entgegengesetzte Richtung. Bei Pignia in der der Nähe von Andeer kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Das Auto des 29-Jährigen wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte ins Auto eines 32-jährigen Deutschen. Ein viertes Fahrzeug wurde durch herumschleuderte Autoteile getroffen und beschädigt.

Vier Personen, darunter ein zweijähriges Kind, wurden leicht verletzt.

(Kapo GR/red.)