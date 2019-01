Unfall mit vier Autos

Zwischen St.Margrethen und Rheineck, in Fahrtrichtung St.Gallen, hat es einen Unfall mit vier Fahrzeugen gegeben, bestätigt Hanspeter Krüsi von der Kantonspolizei St.Gallen. «Die Autos stehen aktuell auf der Überholspur.» Rechts könne man an den beschädigten Autos vorbeifahren. Verletzte gab es keine, an den Autos seien Blechschäden entstanden.

Allgemein brauchen Autofahrer heute auf der Strasse etwas länger. Es muss überall mit Schneeglätte oder schneebedeckten Strassen gerechnet werden. Es stockt beispielsweise auf der A1 von Oberbüren Richtung St.Gallen und auch auf der Teufener Strasse in St.Gallen braucht man etwas länger. Auch die Strassen rund um Bregenz und Dornbirn sind, wie schon gestern, verstopft.

Aktuelle Verkehrsmeldungen findet ihr laufend auf unserer Verkehrsseite.

(red.)