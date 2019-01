Unfall mit vier Autos blockierte Tunnel

Im Murgwaldtunnel waren am Sonntagabend vier Autos in einen Unfall involviert. Eine 22-Jährige war auf der A3 in Richtung Zürich unterwegs. Zu spät bemerkte sie den stockenden Verkehr im Murgwaldtunnel und prallte trotz Vollbremsung frontal in das Heck des vorderen Autos, wie Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Dies löste eine Kettenreaktion aus: Das touchierte Auto prallte in das stillstehende Auto davor. Zudem konnte ein 23-Jähriger auch nicht mehr bremsen und fuhr in das Auto der 22-Jährigen.

Durch den Unfall wurden drei Mitfahrerinnen im Alter von 21-26 Jahren eher leicht verletzt. Die 21-Jährige musste mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. An den Autos entstand ein Sachschaden von total über 40’000 Franken. Der linke Fahrstreifen war für längere Zeit gesperrt, was zu einer Wartezeit von bis zu zwanzig Minuten führte.

(Kapo SG/red.)