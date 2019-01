Unfall nach gefährlichem Überholmanöver

Auf der Rickenstrasse verunfallten zwei Autos. © Kapo SG

Am Donnerstagmorgen überholte eine 22-jährige Autofahrerin zwischen Wattwil und dem Ricken einen Lastwagen. Dieses Überholmanöver war so gefährlich, dass zwei Autos in der Wiese landeten und die Autofahrerin mit dem Lastwagen kollidierte.