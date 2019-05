Unfreiwillig im Dreck gelandet

Ein 74-jähriger Mann lenkte sein Auto am Dienstagnachmittag auf der Eggstrasse und beabsichtigte, nach rechts in die Sedelstrasse abzubiegen. Während des Abbiegens geriet der Autofahrer mit seinem Fahrzeug in den linksseitigen Vorgarten einer Liegenschaft, teilt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mit.

Der Mann fuhr durch den Garten, geriet dann zurück auf die Strasse, streifte eine Betonmauer und blieb letztlich in einer Baustelle neben der Strasse stecken. Am Auto und an der Gartenanlage entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Verletzt wurde niemand.

