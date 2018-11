Ungesicherter Deltaflieger kämpft um Leben

Die eine Hand krampfhaft am Deltasegler, die andere Hand am Bein des Piloten festgekrallt – und das alles mehrere hundert Meter in der Luft. Der amerikanische Tourist Chris Gursky wollte in Interlaken seinen ersten Deltaflug erleben. Alles ist bereit, er und sein Pilot laufen los. In diesem Moment bemerkt der Amerikaner, das er nicht am Fluggerät befestigt ist.

Es folgt ein zweiminütiger Horror-Flug. Der Pilot versucht zu landen, während Gursky versucht, sich festzuhalten. Im Video schreibt er: «Ich erinnere mich, wie ich dachte, das war es.» Seine Hand rutscht ab, nur knapp kann er sich retten.

Der Pilot versucht derweil, den Deltasegler zu landen, auch das ist keine einfache Aufgabe mit dem zappelnden Gursky. Dann ist es soweit: Gursky stürzt auf eine Wiese. Er bricht sich dabei das rechte Handgelenk und reisst sich die linke Bizepssehne. Im Spital muss er operiert werden.

Warum Gursky nicht am Fluggerät befestigt war, ist noch unklar. Doch der Amerikaner hegt keinen Groll gegenüber dem Piloten: «Er hat alles versucht, um mich zu retten.» Trotz des Schocks: Für Gursky soll es nicht der letzte Flug gewesen sein. «Ich konnte den Ersten ja nicht geniessen.»

