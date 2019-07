Die Schwimm-WM in Südkorea wird von einem Unglück am Rande des Geschehens mit mindestens zwei Todesopfern überschattet. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER

Ein Unglück in einem Nachtclub in der Nähe des Athletendorfes überschattet die Schwimm-WM im südkoreanischen Gwangju. Beim Einsturz einer Etage des Gebäudes in der Nacht auf Samstag kamen zwei Menschen ums Leben.