Urs Fischer musste in der Schlussphase in Hamburg leiden © KEYSTONE/dpa/CHRISTIAN CHARISIUS

In der 2. Bundesliga erleidet die von Urs Fischer trainierte Union Berlin mit einem 2:3 im Spitzenkampf in Hamburg gegen das punktgleiche St. Pauli die zweite Saisonniederlage in der Meisterschaft.Nach 85 Minuten lagen die Berliner 0:2 zurück.