Urs Fischer und Union Berlin ist der Start in die Rückrunde der 2. Bundesliga geglückt © KEYSTONE/dpa/JOERG CARSTENSEN

Union Berlin startet mit einem Paukenschlag in die Rückrunde der 2. Bundesliga. Das Team von Urs Fischer bezwingt zuhause den Aufstiegskandidaten 1. FC Köln 2:0.Bereits nach 25 Sekunden ging das Heimteam im Stadion An der Alten Försterei nach einem Traumtor von Marcel Hartel in Führung.