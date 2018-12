Union legt bei Wählergunst in Deutschland zu

Wenige Tage vor der Wahl eines neuen CDU-Vorsitzenden legt die Union laut einer Umfrage in der Gunst der deutschen Wählerschaft zu. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/MICHAEL SOHN

Wenige Tage vor der Kür des neuen CDU-Vorsitzenden scheint die Union in der Wählergunst in Deutschland zu steigen. Im «Sonntagstrend» des Emnid-Instituts für die «Bild am Sonntag» legen CDU/CSU zwei Prozentpunkte zu.Damit erreichen die Parteien 28 Prozent.