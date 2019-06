Universität Bern leistete wichtigen Beitrag zur Mondlandung

August 1969: Der Berner Physikprofessor Johann Geiss (Bild links) hält einen Vakuumzylinder in der Hand, in dem sich ein Sonnensegel (Bild rechts) befindet, das auf der Reise zum Mond mit an Bord war. Das Sonnensegel diente der Messung des Sonnenwindes (Archivbild) © KEYSTONE/STR

«Three, two, one, liftoff»: Am Wochenende feiert die Universität Bern mit der Bevölkerung das 50-Jahr-Jubiläum der Mondlandung. Drei Tage lang wird mit verschiedenen Anlässen die Weltraumforschung erlebbar gemacht.