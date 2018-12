Uno erreicht jemenitische Hafenstadt Hodeida

Eine vom ehemaligen niederländischen General Patrick Cammaert (im Bild) angeführtes Team der Uno ist in der Hafenstadt Hodeida angekommen, um die Waffenruhe zu überwachen. © KEYSTONE/EPA/YAHYA ARHAB

Ein Uno-Team ist zur Überwachung der Waffenruhe in der strategisch wichtigen Hafenstadt Hodeida im Jemen eingetroffen. Die Gruppe, die vom ehemaligen niederländischen General Patrick Cammaert angeführt wird, reiste am Sonntag in den Küstenort.