Uno erwartet Massenflucht vor möglicher Offensive in Idlib

Panos Moumtzis: "Wir hoffen das Beste, bereiten uns aber auf das Schlimmste vor." (Archivbild) © Keystone/SALVATORE DI NOLFI

Vor der befürchteten Regierungsoffensive im letzten grossen Rebellengebiet in Idlib in Syrien stellt sich die Uno auf eine neue Massenflucht ein. 900’000 Menschen könnten betroffen sein, sagte der humanitäre Koordinator der Uno, Panos Moumtzis, am Donnerstag in Genf.