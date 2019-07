Uno-Index: Schweiz bleibt innovativste Volkswirtschaft der Welt

Die Schweiz führt erneut den Innovations-Index der Weltorganisation für geistiges Eigentum (Wipo) an. (Archiv) © Keystone/CHRISTIAN BEUTLER

Die Schweiz führt auch in diesem Jahr eine Rangliste der innovativsten Volkswirtschaften der Welt an. Das Land verteidigte damit seinen Spitzenrang, den es schon seit 2011 innehat.Im neuen Ranking schafften die USA die Rückkehr in die Top Fünf. Zudem sei China vom 17. auf den 14.