Klimagipfel einigt sich auf Regeln für weltweiten Klimaschutz

Der Hammerschlag von Konferenzpräsident Michal Kurtyka zum Abschluss des Treffens in Kattowitz wurde mit einer Standing Ovation begrüsst.

Drei Jahre nach der historischen Einigung auf das Pariser Klimaabkommen haben fast 200 Staaten gemeinsame Regeln für die praktische Umsetzung beschlossen.Der Chef der Uno-Klimakonferenz in Polen, Michal Kurtyka, besiegelte den Kompromiss des Plenums am Samstag in Kattowitz mit einem Hammerschlag.