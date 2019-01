Uno-Konvoi in Mali fährt auf Mine: Zwei Blauhelme tot

Bei der Explosion einer Mine im Zentrum Malis sind mindestens zwei Soldaten der Uno-Friedenstruppe ums Leben gekommen. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA DPA POOL/MICHAEL KAPPELER / POOL

Zwei Uno-Blauhelmsoldaten sind am Freitag in Mali bei der Explosion einer Mine getötet worden. Ein Fahrzeug der Uno-Mission in Mali (Minusma) sei in der Nähe von Douentza in der Region Mopti auf eine Mine gefahren, erklärte Minusma.Sechs Soldaten seien zudem zum Teil schwer verletzt worden.