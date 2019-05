Uno-Menschenrechtsbüro warnt vor Salvinis neuem «Sicherheitspaket»

Das Rettungsschiff Mare Jonio in Lampedusa: Das Uno-Menschenrechtsbüro in Genf kritisiert die Migrationspolitik der italienischen Regierung. Ein neues Sicherheitspaket, das in den nächsten Tagen verabschieden werden soll, sieht unter anderem drakonische Strafen für private Retter vor. (Archivbild). © KEYSTONE/EPA ANSA/ELIO DESIDERIO

Das Uno-Menschenrechtsbüro in Genf kritisiert die Migrationspolitik der italienischen Regierung unter Federführung von Innenminister Matteo Salvini. Es warnt vor einem neuen Sicherheitspaket, das das Kabinett in Rom in den nächsten Tagen verabschieden will.