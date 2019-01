Uno-Sondergesandter Haysom aus Somalia ausgewiesen

Der Uno-Sondergesandte für Somalia, Nicholas Haysom, ist zur "Persona non grata" erklärt worden und muss das Land verlassen. (Archivbild) © Keystone/AP/MASSOUD HOSSAINI

Somalia hat den für das ostafrikanische Land zuständigen Uno-Sondergesandten ausgewiesen. Uno-Generalsekretär António Guterres erklärte am Freitag in New York, er bedauere die Entscheidung zutiefst, dass Nicholas Haysom zur «Persona non grata» erklärt worden sei.