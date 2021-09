Daniel Craig spricht sich gegen weiblichen James Bond aus

Ein weiblicher James Bond? Diese Frage wird sogar unter absoluten Bond-Fans sehr kontrovers diskutiert. Weniger eng sehen es die Kennerinnen und Kenner mit der Codenummer 007. Die wurde im Verlauf der Geschichte schon an viele verschiedene Leute vergeben. Aktuell trägt sie in «No Time To Die» Nomi, gespielt von Lashana Lynch (33).