Stolz schreite ich aus meiner überdimensionalen Wikingerhütte, vorüber am Schweinestall und den angepflanzten Rüebli. Ich schaue kurz nach, ob im Destillierkeller alles in Ordnung ist und bereite mich seelisch darauf vor, meine Festung in Kürze verlassen zu müssen.

Der Sumpf ruft, eine gefährliche Gegend in den Ländereien Valheims. Und der Weg ist weit, denn die Welt ist riesig. Und auf dem Weg könnten mich so viele Dinge ablenken (oder töten), dass ich gar nicht weiss, ob ich in der heutigen Game-Session ankomme.

Aber ich und fünf Millionen andere Wikinger haben erkannt, dass hier der Weg das Ziel ist.

Valheim, der schwedische Überflieger

Das Rezept für das Spiel ist schnell erklärt. Man kann selbst einen Charakter erstellen und eine Welt starten. Diese wird am Anfang zufällig generiert – und dort können andere Spieler auf Einladung beitreten.

Am Anfang ist man technisch gesehen bereits tot. Als Wikinger muss man sich den Platz in Walhalla aber verdienen und deswegen betreut einen der Obermacker Odin mit der Mission, seine alten Rivalen in der Welt Valheim auszuschalten.

Danach kann man machen, was man will: Holz sammeln und Hütten bauen, Hirsche jagen und aus dem Fell eine Lederrüstung basteln, langsam von einem Bronze- auf einen Eisenstreitkolben hocharbeiten. Man muss sich hier alles verdienen und in der Welt überleben, von Zeit zu Zeit wird man einen der Bosse herausfordern.

Diese Mechaniken sind alles andere als neu. Survival-Spiele und Wikinger-Settings gibt es viele und bei Valheim sieht die Grafik in etwa so aus wie irgendwo zwischen Playstation 1 und 2. Trotzdem wurde das Spiel innerhalb eines Monats 5 Millionen Mal heruntergeladen – obwohl es sich noch in der Entwicklungsphase befindet.