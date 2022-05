90er-Jahre: Was weisst du über das beste Jahrzehnt?

Es ist das Jahrzehnt, in dem der Gameboy gross wurde, in dem Boybands aus dem Boden schossen wie Pilze und in dem kleine Monster die Kinderstube eroberten. Die Rede ist von den 90er-Jahren.

Am Mittwoch wird das Kultjahrzehnt auf FM1 so richtig gefeiert. Den ganzen Tag lang spielen wir die Hits, zu denen du schon im Kinderzimmer mitgesungen hast. Und am Abend wird es noch besser.