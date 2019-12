Nach 17 Jahren beenden Samu Haber und seine Bandkollegen ihre Karriere. Die Nachricht erschütterte zahlreiche Fans, darunter Superfan Manuela aus Oberbüren.

Sunrise Avenue sagen ein letztes Mal «Thank You For Everything» und touren durch die Schweiz, Deutschland, Österreich und Finnland. Das Konzert vom 4. Juli in Zürich war innert Kürze ausverkauft, wie aus einer Mitteilung des Hallenstadions hervorgeht. «Aufgrund der riesigen Nachfrage gibt es am 3. Juli eine Zusatzshow. Tickets sind ab sofort erhältlich.» Der Vorverkauf für das reguläre Konzert war heute Montagmorgen gestartet.