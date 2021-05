Thurgauer Zwillinge: "Wer will einen Mann, wenn man zwei haben kann?"

Burim, Barna und Joel dürfen mit Dina für eine Challenge in die Berge fahren. Dabei gibt es bereits Eifersuchtsattacken, weil Burim neben Dina sitzen und sie massieren darf. Doch während der Fahrt gerät der Geländewagen ins Rutschen und prallt gegen eine Felswand. Die Bachelorette und die drei Kandidaten kommen mit dem Schrecken davon.

Bei der anschliessenden Challenge gibt es ein Wettlauf. Barna ist der Schnellste (aber leider nicht der Hellste). Weil er am Schluss eine einfache Rechenaufgabe ((3x3)x7=64 statt 63) falsch löst, erhält Burim von Dina eine Rose für die nächste Runde.

«Es kotzt mich an»

Am Abend wird Benjamin auf ein Date mit der Bachelorette eingeladen. Dabei kommt es zum ersten Kuss in der Staffel. «Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen», sagt der 37-jährige Deutsche. «Es kotzt mich an», so Burim, als er davon erfährt.

Am nächsten Tag werden die Männer zu einer aussergewöhnlichen Challenge gerufen: Sie müssen für Dina Ziegen fangen und melken. Doch die Ziegen rennen den Kandidaten davon. Nur Draufgänger Pharell schafft es dann. Es gibt zwei Küsschen von Dina und er darf den Abend alleine mit ihr ausklingen lassen.

Dreier-Date mit Zwillingen endet zu zweit

Zum Schluss dürfen auch noch Yves und Boris auf ein Dreier-Date mit der Bachelorette. Das Date endet aber nur zu zweit. Dina will schliesslich auch nur einen Mann. Ob die Zwillinge den Konkurrenzkampf gegeneinander lange aushalten?

An der Nacht der Rosen lässt die Bachelorette beide Zwillinge eine Runde weiter. Der St.Galler Barna, Felix aus Basel und Hans aus Birrwil müssen nach Hause.

(gbo)