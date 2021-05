Die Chancen, dass die letzte Rose in die Ostschweiz kommt, stehen sehr gut. In der letzten Folge vor dem Final wurde praktisch pausenlos geküsst und gekuschelt. Ob im Bett, im Hamam oder am Strand. Küsse, Küsse, Küsse.

Und Dina mag gute Küsser. Darum muss sie sich nun zwischen zwei Ostschweizern und einem Zürcher entscheiden.

Burim wird es

Gerade Burim scheint ein grosses Problem mit sich selbst zu haben. Er ist jetzt schon übertrieben eifersüchtig. So meinte er zu Dina, dass er Mühe haben werde, wenn sie neue Freunde kennenlernen sollte. Er müsse diese erst richtig überprüfen, damit er nicht mehr eifersüchtig sein könne. Burim, der Kontrollfreak?