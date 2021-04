Der 31-Jährige wird nämlich bald Vater. Und seine Freundin Albena (28) will ihr Kind in ihrem Heimatland Bulgarien zur Welt bringen. Ein Fall für «Adieu Heimat – Schweizer wandern aus». Rico nimmt uns also mit in den Balkanstaat. Er selber war noch nie da, entsprechend kann er auch kein Bulgarisch. Aber das wäre ja auch richtig langweilig, oder? Ausserdem hat er Albenas Eltern noch nie gesehen. Und, nett zu wissen: Albenas Papi ist ein ehemaliger Box-Profi. Macht Rico bei seinen bald Schwiegereltern eine gute Figur? Wir sind gespannt.

Influencer versuchts in Ibiza

Weiter geht es mit Silvio Senn (25). Der Thurgauer hat auf Instagram über 170'000 Follower. Und ja, anhand der Followerzahlen, kann sich sagen lassen, ob jemand bekannt ist oder nicht. Senn hat vielleicht Z-Promi-Status? Was auch immer. Der 25-Jährige will es allen so richtig zeigen und durchstarten. Wo geht das besser als in Ibiza? Eben. Das Posen hat er auf jeden Fall im Griff, ob das auch für sein Leben auf den Balearen gilt, steht in den Sternen. Senn will Karriere machen und das am liebsten so schnell wie möglich, doch da nützen ihm die Insta-Follower erstmal nichts und der Start auf Ibiza läuft anders als erwartet.