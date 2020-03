Bei Loco Escrito wurde eingebrochen

Das Büro vollkommen verwüstet, die Fensterscheibe kaputt und überall Glassplitter am Boden – so sieht das Büro des Managements von Loco Escrito aus. Es seien auch Dinge gestohlen worden. Was genau, wisse man selber noch nicht so genau, sagte Loco Escrito's Manager, Nick Hofstetter von FM Music auf Anfrage von Pilatus Today. Sie hätten die Polizei benachrichtigt.