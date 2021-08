Am Rodeo-Event in Idaho, dem «That Famous Preston Night Rodeo», sitzen ein paar mutige Amerikaner in der Nacht bei Scheinwerferlicht auf wütende Stiere und versuchen, sich so lange wie möglich auf dem Rücken des Tieres zu halten. Damit es für die Zuschauer etwas zu sehen gibt, müssen die Bullen wütend sein. Dies war auch am Event Ende Juli der Fall.

«Unsere Stiere sind heute besonders wütend», johlt der Speaker über den Platz. Sekunden später nimmt der Bulle einen Satz und will auf die Tribüne springen. Zuvor habe dieser Stier einen Reiter abgeworfen. Ein Cowboy versuche, das Tier mit dem Lasso einzufangen, scheiterte aber.

Diese Szene filmt der Amerikaner Robert Hugo und stellt das Video später auf Facebook. Zu «The Independent» sagt er: «Es ging alles so schnell. In diesem Moment dachte ich nur noch, dass ich so schnell wie möglich weg muss.» Zum Glück sei beim Vorfall niemand verletzt worden: weder Mensch, noch Stier. Der Bulle schaffte den Sprung über die Absperrung nicht. Die Verantwortlichen des Rodeo-Events hätten die Situation schnell wieder unter Kontrolle gebracht.

(rhy)