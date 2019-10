Coldplay soll zwei neue Alben rausbringen

Laut «The Daily Star» könnte die britische Band bereits im November eine neue Platte herausbringen. Sie soll «experimentelles» Material enthalten. Im Jahr 2020 soll eine weitere Mainstream-Produktion folgen.

In letzter Zeit gab es immer wieder Gerüchte über neue Songs. Das letzte Album von Coldplay wurde bereits vor vier Jahren veröffentlicht. «A Head Full Of Dreams» war die bislang am besten auf das Massenpublikum zugeschnittene Scheibe der Band.