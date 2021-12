Danach hat die Schweiz dieses Jahr am meisten gesucht

Viele waren dieses Jahr mehr zu Hause als im Büro. Corona hat unseren Alltag geprägt und auch die Fragen, die Google gestellt wurden, haben sich verändert. Weil das Kantinenessen wegfiel, mussten sich viele überlegen, was sie heute kochen könnten. Und darum schaffte es diese Frage auch auf den Platz 1 bei den «Was-Fragen 2021».

Die Was-Fragen 2021

1. Was koche ich heute?

2. Was tun bei Blasenentzündung

3. Was bedeutet Hollywood?

4. Was ist Pfingsten?

5. Was ist ein Mellotron?

6. Was ist ein Covid-Zertifikat?

7. Was ist pansexuell?

8. Was kostet ein PCR-Test?

9. Was passiert in Afghanistan?

10. Was ist Schmand?

Die Euro 2021 liess viele Corona für eine Weile vergessen. Dafür dürfen wir uns an die grossartigen Leistungen der Nati an der Euro erinnern, allen voran die Glanzleistungen von Goalie Yann Sommer.

Die Suchbegriffe des Jahres 2021 in der Schweiz

1. Euro 2021

2. Corona Schweiz

3. Champions League

4. Roland Garros

5. SRF Tippspiel

6. Squid Game

7. iPhone 13

8. Serie A

9. Wimbledon

10. Christian Eriksen

Die Schweizer Persönlichkeiten 2021

Platz 1 geht an Yann Sommer, der mit einer Meisterleistung an der EM zum Helden der Nation wurde. Auch die anderen Plätze gehen fast alle an Fussballer.