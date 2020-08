Das ist der offizielle Sommerhit 2020

Was dann passierte, kam bei vielen nicht so gut an. Jason Derulo klaute den erfolgreichen Beat von Jawsh 685 und bastelte den Hit «Savage Love». Das fand der 17-jährige Erfinder des Viralhits nicht so lustig. Mittlerweile konnten die beiden aber eine faire Abmachung treffen. Jawsh 685 hat dadurch den Einstieg ins Musikbusiness geschafft. Er erhielt einen Plattendeal bei Columbia Records.

By the way: Im Sommersong «Savage Love» geht es um eine «Wilde Liebe», mit der sich die Besungene jedoch nur an ihrem Ex rächen will.

Im vergangenen Jahr war «Señorita» von Shawn Mendes und Camila Cabello als Sommerhit gekürt worden. Das Marktforschungsinstitut GfK Entertainment kürt jeweils den Sommerhit anhand verschiedener Kriterien: Er sollte eine eingängige Melodie haben, Urlaubsstimmung verbreiten und grosse Erfolge in den Charts feiern.

(bon)