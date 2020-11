Man sitzt in einer Bar, hört ein Lied, das einem gefällt – hat jedoch keine Ahnung, wie es heisst: Shazam hilft dabei und findet innert Kürze den Namen und Interpreten des Songs, der gerade läuft. Mindestens 200 Millionen Menschen auf der Welt finden das offenbar sehr nützlich, denn so viele nutzen jeden Monat die Musik-Such-App. Besonders oft gesucht werden demnach auch Songs, die besonders gefallen. Shazam hat nun eine Liste der 100 Songs veröffentlicht, die in ihrer App am häufigsten gesucht worden sind. Die ganze Liste gibt es hier auf Apple Music. Und im Video: die Top 10 der beliebtesten Shazam-Songs.

(red.)