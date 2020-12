So wurde der Monkey Day geboren

Der World Monkey Day oder International Monkey Day hat seinen Ursprung im Jahr 2000. Damals hat der Kunststudent und Cartoonist Casey Sorrow an der Michigan State University aus Jux ┬źMonkey Day┬╗ in den Kalender eines Freundes gekritzelt. Zusammen mit Eric Millikin hat er die Idee weitergetrieben und fertig war der inoffizielle Feiertag, der seither j├Ąhrlich am 14. Dezember begangen wird und vor allem f├╝r Grusskartenhersteller eine gewisse Wichtigkeit hat. Hallmark Cards beschreibt den Monkey Day als Tag, an dem affiges Verhalten ermutigt wird. Laut der Washington Post soll man an diesem Tag aber auch etwas ├╝ber unsere h├Âchst intelligenten n├Ąchsten Verwandten lernen ... oder zumindest mal so tun wie ein ├äffchen. Der urspr├╝nglich spassig gedachte Feiertag hat mittlerweile auch einen festen Platz im Kalender von Tierrechtsaktivitsten und Umweltsch├╝tzern.