«It's just another manic monday», hiess es schon im Hit der «The Bangels» aus dem Jahr 1986. Auch 34 Jahre später ist der «manische Montag» noch ein Thema, das die Gesellschaft beschäftigt. Am Sonntagabend neigt sich das Wochenende seinem Ende zu und der Montag hängt wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der frühaufstehenden, arbeitenden Bevölkerung. Der oftmals beschwerliche Start in die neue Woche ist laut Experten auf diverse psychologische Gründe zurückzuführen, berichtet die Huffington Post.

Der natürliche Rhythmus steht Kopf

Für Personen, welche von Montag bis Freitag arbeiten, bieten Samstag und Sonntag die Zeit der Erholung. An diesen Tagen tendieren wir dazu, zu anderen Zeiten ins Bett zu gehen und wieder aufzustehen. «Zusätzlicher Schlaf an den Wochenenden ist gut aber das Schlafmuster alle fünf bis sechs Tage zu ändern, kann den natürlichen Rhythmus des Körpers stören», sagt der New Yorker Neuropsychologe Sanam Hafeez. Trotz einer guten Nachtruhe am Sonntag könne man sich somit am Montag noch schläfrig fühlen.