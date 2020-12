Francesca ist die Gewinnerin der diesjährigen Bachelor-Staffel. Alan hat der 22-jährigen Influencerin die letzte Rose geschenkt. «Ich bin überzeugt, dass wir eine schöne lange Zukunft haben», so der 34-Jährige. Auch Francesca schwebt im siebten Himmel: «Es kribbelt. Ich bin wirklich verliebt.»

«Alan hat jeder Frau das gleiche Gefühl gegeben»

Nicht ganz so glücklich über die Entscheidung waren die beiden Thurgauer Finalistinnen Fabienne und Veronika. «Er hat meinen Wert nicht gesehen, er verpasst etwas», so die 22-jährige Fabienne zu FM1Today. «Ich war verknallt.» Alan habe ihr beim Dreamdate eine gewisse Sicherheit gegeben, so dass sie sich bei der Entscheidung verarscht gefühlt habe. «Alan hat jeder Frau das gleiche Gefühl gegeben», so die Thurgauerin.