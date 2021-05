Die Männer kämpfen mit allen Mitteln um das erste Date

Was wäre «Die Bachelorette» ohne Eifersuchts-Attacken, Sporteinheiten und Sprüche-Klopfen? In der zweiten Folge gibt es von all dem genug. Die Männer müssen nämlich um das erste Date mit Dina kämpfen. Haben die Thurgauer Zwilling Yves und Boris vielleicht eine Chance? Oder vielleicht eher Tennislehrer Hans aus dem Aargau?

Zwei Zentralschweizer Kandidaten sind noch im Rennen. Die Luzerner Christian und Silvio versuchen Bachelorette Dina Rossi von sich zu überzeugen. Ob ihnen das gelingt, seht ihr am Montagabend ab 20.15 Uhr auf 3+.

Diese Männer sind noch dabei: