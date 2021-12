Heute Dienstag, am 14. Dezember, ist der «World Monkey Day». Im Jahr 2000 ins Leben gerufen, erlangte der Feiertag vor allem in der Kunst- und Kulturszene schnell Bekanntheit. Filme mit Affen in der Protagonistenrolle wurden an einem 14. Dezember veröffentlicht und diverse Comics griffen die Idee des Feiertages auf. Heute will man am World Monkey Day vor allem auf Probleme im Primatenschutz aufmerksam machen.

