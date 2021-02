Nüsse gehören in jedes Chuchichäschtli, sie eignen sich für alles: Pasta, Salate, Gemüse, Currys oder als Snack und sind gesund. Ein Tipp: Baumnüsse und Kürbiskerne in wenig Öl, Butter oder Kokosöl anbraten, bis es nach Popcorn riecht. Dann Nüsse beiseite stellen und über Salate, Bowls oder Pastagerichte streuen.

3. Sei nicht feige

Probiere beim Kochen unlogisches: Das tue ich immer wieder. So landen in meinen salzigen Gerichten häufig getrocknete Früchte wie Aprikosen oder Feigen, manchmal auch Datteln. Diese sorgen beim Essen für einen kurzen stutzigen Moment. So à la: Was ist denn das? Das ist irgendwie geil.