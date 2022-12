Diese Promi-Pärchen haben sich 2022 getrennt

Im Januar gaben der Schauspieler Jason Momoa und seine Ehefrau Lisa Bonet ihre Trennung bekannt. «Wir wollen unser Leben mit Würde und Ehrlichkeit weiterführen.» So lautete die Unterschrift des Instagrambeitrags, in dem Momoa die Trennung öffentlich machte.

Shakira äusserte sich sehr verletzt über das Beziehungsaus. Sie hätte alles, was sie hatte, in die Beziehung und die Familie gesteckt. Auch ihre zwei Söhne würden unter der Trennung leiden. Das Paar galt lange als das Traumpaar unter den Promis.

Frisch verliebt, verlobt und... getrennt?

So schnell ging es beim Bachelorette-Paar Yuliya und Yuri. Der Bündner erhielt von Bachelorette Yuliya in Thailand die letzte Rose. Im Juni wurde die Beziehung öffentlich. Danach begann eine rasante Liebesfahrt.

Als die beiden im Juli gemeinsam Urlaub in Thailand machten, verlor die Zürcherin in der sechsten Schwangerschaftswoche ihr Kind. Doch die Beziehung schien gut weiterzugehen. In der sechsten Folge von «Der Bachelor» beraten die zwei Kenny in Thailand und in der siebten Folge macht Yuri einen Heiratsantrag, den Yuliya überrascht und glücklich annimmt.