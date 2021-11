Die südkoreanischen Serien-Produktionen stechen sich gegenseitig aus. Nachdem «Squid Game» im Oktober als die bisher erfolgreichste Netflix-Serie galt, hat sich über Nacht eine andere Horror-Serie Platz 1 geschnappt. «Hellbound» heisst die Produktion, die sich gemäss «FlixPatrol analytics» am 20. November zur meist gesehenen Netflix-Serie mauserte.

In «Hellbound» geht es um mysteriöse Wesen – auch Vollstrecker der Hölle genannt – die Menschen, welche zuvor eine Prophezeiung erhielten, in die Hölle befördern. Die riesigen, haarigen Kreaturen versetzen ganz Seoul in Angst und Schrecken.