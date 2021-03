Du hast vergessen, wie man im Club, an einem Festival oder am Turnfest tanzt? Wie man sich zur Musik bewegt, ohne sich zu blamieren oder wie ein Lappen an einem Ast auszusehen? Zwei Tiktokerinnen schaffen Abhilfe.

Normalerweise unterrichtet Varun Marie Moring Tanzschülerinnen und Tanzschüler in einem Studio in Grovetown im amerikanischen Staat Georgia. Doch Corona hat auch ihr Business zum Erliegen gebracht, ihre Freude am Tanzen jedoch nicht. Im ersten Lockdown hat sie sich einen Tiktok-Account angelegt und tanzt seither digital vor. Mit Erfolg: Auf Tiktok folgen ihr über 400'000 Personen. In ihren Videos ist die gesamte Familie vertreten, sogar die Grossmutter tanzt mit. Die Tanzschritte haben alle Namen, damit man sich die Abfolgen besser merken kann. Wie wäre es heute mit einem Tanzworkout? Die Tanzschritte bringen dich bestimmt in Frühlingsstimmung, auch wenn du jetzt noch alleine zu Hause tanzen musst. (rhy)