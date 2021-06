Sieben Wochen, 21 Männer, doch kein Abend war so schwer wie dieser: Bachelorette Dina musste sich entscheiden, will sie nun den Thurgauer Pablo (22), dem 26-jährigen Glarner Burim oder doch dem Zürcher Cyrill (24) die letzte Rose geben? «Ich bin hin- und hergerissen», sagt die 29-Jährige in der letzten Sendung. Sie wolle am Ende des Tages die richtige Entscheidung treffen.

Pablo muss zuerst gehen

Die drei übrig gebliebenen Kandidaten mussten noch einmal alles geben: Liebesbriefe verfassen, tanzen und erklären, wieso genau sie die Richtigen für Dina sind. Als erster schied der Thurgauer Pablo aus: «Wir hatten eine schöne Zeit und viel gelacht. Das schätze ich sehr. Ich muss dir aber leider sagen, dass mir das nicht für eine Beziehung genügt», sagt die Bernerin.

Und die letzte Rose geht an...

Da waren es nur noch zwei: Cyrill und Burim. Der 26-jährige Burim war so verknallt, er hatte sogar «Schmetterlinge im Magen». Doch am Schluss reichte es nicht. Dina entschied sich für Cyrill.