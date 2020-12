Eine Tier-Organisation rettete den «Star Wars»-Hund von einem Schlachthof in China. Er sei schwach und krank gewesen, sagen die Retter zum Onlineportal boredpanda.com. Zudem habe er eine Krankheit, die behandelt werden muss. Die Gründerin der Tierorganisation verliebte sich sofort in den Yoda-Hund und holte ihn zu sich in die USA.

Seit einem Jahr wird er nun liebevoll umsorgt. «Mork» gehe es schon viel besser, sagt die Besitzerin. «Wir tun alles dafür, dass er die beste Version seiner selbst sein kann.» Seine gute Seite zeigt er bereits auf seinem eigenen Instagram-Account @morkskywalker, wo er mehrere Hunderttausend Follower hat.