Er ist das Idol zehntausender Fans. Nun kommt ans Licht, dass Samu Haber, Frontmann der finnischen Rockband Sunrise Avenue, doch nicht so perfekt ist: «Ich habe heute erfahren, dass ich wegen eines Drogendeliktes verdächtigt werde», gibt der ehemalige Juror von «The Voice of Germany» auf Instagram bekannt. Der Fall werde dieses Jahr in Finnland vor Gericht verhandelt.