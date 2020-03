Die 23-Jährige ist bereits einmal über die TV-Bildschirme der Schweiz und Deutschlands geflimmert. Vor rund drei Jahren hat sie bei «Deutschland sucht den Superstar» mitgemacht und es dort bis ins Halbfinale geschafft.

Schlagersängerin mit Musical-Flair

Die vor allem bei Dieter Bohlen beliebte Sängerin hat seitdem in den beiden Schweizer Musicals «Grease» und «Sister Act» die Hauptrolle gespielt.

Eigentlich ist sie aber Schlagersängerin, wie 3 Plus in einer Mitteilung schreibt. Nebenbei hilft sie auch ihrem Vater im eigenen Geschäft, einem Landschaftsgartenbetrieb in Zug.