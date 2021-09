Am Samstag am Summerdays Festival im thurgauischen Arbon wartet alles auf den Auftritt von Patent Ochsner. Damit am Konzert der Text zum Mitsingen auch sitzt, haben die Besucher vom Summerdays schon ein wenig geübt. Dabei rausgekommen ist eine Version des Ochsner-Superhits in gewöhnungsbedürftigem Dialekt.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: FM1Today / Lena Rhyner